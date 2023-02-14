Окупанти обстріляли центр видачі гумдопомоги на Донеччині, є поранений

У вівторок, 14 лютого, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центру видачі гуманітарної допомоги у Костянтинівці. Відомо про одного пораненого. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У місті Костянтинівка, що менш ніж за 15 км від Бахмута, рашисти гатили по місцевому Палаці культури, де зараз діє центр видачі гуманітарної допомоги. Попередньо відомо про одного пораненого цивільного.

«Так виглядає Костянтинівка після сьогоднішнього ракетного удару. Ворог знову вдарив туди, де могли бути тільки цивільні. За всі свої злочини на нашій землі росіяни будуть покарані», – написав Павло Кириленко й опублікував відео з наслідками обстрілу.

Також окупанти завдали ракетного удару й по медзакладу у Краматорську. Інформації про постраждалих наразі немає.

Загалом за даними Донецької ОВА минулої доби, 13 лютого, російські окупанти вбили у регіоні одну людину, ще трьох поранили.

Нагадаємо, за офіційними даними правоохоронців станом на кінець листопада через війну в Україні загинули більше 8300 цивільних, в тому числі 437 дітей. Також понад 11 000 українців дістали поранення.

На початку 2023 року в ООН заявили про 6 952 загиблих та 11 144 поранених цивільних українців. Однак в організації наголошують, що фактична кількість жертв може бути значно більшою.

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Фото: Павло Кириленко