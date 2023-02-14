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Кабмін призначив нових заступників в МВС

Наталя Дуляба

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На засіданні 14 лютого Кабінет Міністрів призначив п’ятьох нових заступників міністра внутрішніх справ та державного секретаря МВС України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, заступниками новопризначеного міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка стали:

  • Драп’ятий Богдан Євгенович
  • Павліченко Катерина Володимирівна
  • Сергєєв Олексій Олексійович
  • Тетеря Василь Михайлович
  • Тимченко Леоніда Леонідович

Також новим держсекретарем МВС стала Інна Ящук. Юрій Лубкович, який донедавна обіймав цю посаду, загинув в авіакатастрофі у Броварах 18 січня разом із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським та його першим заступником Євгенієм Єніним.

Після цього тимчасово виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ України став голова Нацполіції Ігор Клименко, а згодом його остаточно призначили главою МВС.

Національну поліцію очолив Іван Вигівський, який досі був керівником столичної поліції

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