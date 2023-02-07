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Рада призначила нового міністра внутрішніх справ

Ольга Денисяка

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Верховна Рада призначила на посаду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника міністерства. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За цю постанову проголосували 321 народний депутат.

Клименка представляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Президента Володимира Зеленського в залі не було.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився вертоліт ДСНС. На борту було 9 осіб. Ніхто з них не вижив. У результаті авіакатастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ, зокрема глава МВС Денис Монастирський.

Після цього уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної полілії України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

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