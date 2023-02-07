Рада призначила нового міністра внутрішніх справ

Верховна Рада призначила на посаду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника міністерства. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За цю постанову проголосували 321 народний депутат.

Клименка представляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Президента Володимира Зеленського в залі не було.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився вертоліт ДСНС. На борту було 9 осіб. Ніхто з них не вижив. У результаті авіакатастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ, зокрема глава МВС Денис Монастирський.

Після цього уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної полілії України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.