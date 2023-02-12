ЗСУ знищили ще 900 військових та літак РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 137 780 військових, 3 280 танків, 296 літаків та 286 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 12 лютого загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3280 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од,
- артилерійських систем – 2287 (+17) од,
- РСЗВ – 465 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 234 (+0) од,
- літаків – 296 (+1) од,
- гелікоптерів – 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10),
- крилаті ракети ‒ 857 (+0),
- кораблі ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 215 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, 10 лютого Росія втратила 1 140 військових. У Генштабі тоді наголосили, що це рекорд від початку повномасштабного вторгнення.
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Ольга Денисяка