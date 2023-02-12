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ЗСУ знищили ще 900 військових та літак РФ

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 137 780 військових, 3 280 танків, 296 літаків та 286 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 12 лютого загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ близько 137780 (+900) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 3280 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од,
  • артилерійських систем – 2287 (+17) од,
  • РСЗВ – 465 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 234 (+0) од,
  • літаків – 296 (+1) од,
  • гелікоптерів – 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 857 (+0),
  • кораблі ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 215 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, 10 лютого Росія втратила 1 140 військових. У Генштабі тоді наголосили, що це рекорд від початку повномасштабного вторгнення.

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