ЗСУ знищили ще 900 військових та літак РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 137 780 військових, 3 280 танків, 296 літаків та 286 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 12 лютого загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3280 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од,

артилерійських систем – 2287 (+17) од,

РСЗВ – 465 (+2) од,

засоби ППО ‒ 234 (+0) од,

літаків – 296 (+1) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10),

крилаті ракети ‒ 857 (+0),

кораблі ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 215 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, 10 лютого Росія втратила 1 140 військових. У Генштабі тоді наголосили, що це рекорд від початку повномасштабного вторгнення.