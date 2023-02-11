Новий рекорд: РФ втратила 1 140 окупантів за добу

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 136 880 військових, 3 267 танків, 295 літаків та 286 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 11 лютого загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 136 880 (+1 140) осіб,
- танків ‒ 3 267 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 474 (+3) од,
- артилерійських систем – 2 270 (+19) од,
- РСЗВ ‒ 463 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 234 (+1) од,
- літаків – 295 (+0) од,
- гелікоптерів – 286 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5 134 (+8) од,
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 997 (+27),
- Крилаті ракети – 857 (+61);
- Спеціальна техніка ‒ 214 (+3).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, за добу 6 лютого Росія втратила 1 030 військових. У Генштабі тоді наголосили, що це рекорд від початку повномасштабного вторгнення.
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Анастасія Диняк