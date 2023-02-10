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Унаслідок ракетного обстрілу зупинився енергоблок Хмельницької АЕС

Анастасія Диняк

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Російські масовані ракетні обстріли 10 лютого призвели до зупинки одного з енергоблоків Хмельницької АЕС. Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили виробництво електроенергії. Про це повідомили у МАГАТЕ.

Так, Рівненська та Південноукраїнська, які є двома з трьох наразі діючих, знизили виробництво електроенергії в якості запобіжного заходу через російські обстріли енергетичної інфраструктури.

«Нестабільність в електромережі, спричинена обстрілами, також призвела до зупинки одного з енергоблоків Хмельницької АЕС. Ці події були підтверджені місіями підтримки та допомоги МАГАТЕ, які перебувають на станції, і які також підтвердили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС працюють належним чином», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 10 лютого Росія здійснила масову ракетку атаку. РФ випустила по Україні понад 100 ракет. 61 з них вдалося збити.

Енергосистема України зазнала 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Дефіцит в енергосистемі – значний. Найскладніша ситуація наразі у трьох областях.

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