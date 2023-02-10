Нардеп Олег Волошин отримав підозру у держзраді

Народному депутату від фракції забороненої проросійської партії ОПЗЖ Олегу Волошину оголосили про підозру у державній зраді, повідомяє пресслужба СБУ.

Волошин отримав підозру у держзраді за матеріалами СБУ.

«На основі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ, підозру у державній зраді отримав народний депутат України Олег Волошин. Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву рф у підривній діяльності проти України», – йдеться у повідомленні.

Серед іншого повідомляється, що Волошин також цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю.

«Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України», – повідомляє СБУ.

Наразі Генеральним прокурором складено повідомлення про підозру Волошину у державній зраді.

У рамках відкритого кримінального проводять слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зав’язків.

Як відомо, наразі Олег Волошин втік із України за кордон.

Як відомо на початку 2023 року парламент вже позбавив депутатських мандатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова.

29 січня стало відомо, що народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання депутатського мандату.

15 вересня 2022 року в Україні остаточно заборонили проросійську ОПЗЖ.

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