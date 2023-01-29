Ще один нардеп від забороненої ОПЗЖ складає мандат, – ЗМІ

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання депутатського мандату. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Українська правда.

Співрозмовники видання підтвердили, що Волошин складає мандат.

Раніше повідомлялось також, що заяви на складання мандатів написали нардепи від забороненої ОПЗЖ Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод. За інформацією серед політиків та бізнесменів Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, вже перебрались до Дубая.

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