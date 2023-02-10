35 країн бойкотуватимуть участь РФ та Білорусі на Олімпіаді 2024 року

Група з 35 країн, зокрема США, Німеччина, Франція, Велика Британія і Японія, вимагатимуть відсторонення спортсменів з РФ та Білорусі від участі в Олімпійських іграх 2024 року. Про це пише Європейська правда.

Президент України Володимир Зеленський закликав 35 міністрів спорту низки країн заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року.

За словами речника литовського міністерства спорту, послання Зеленського учасникам зустрічі полягало в тому, що принципи нейтралітету не можуть бути застосовані до вторгнення Росії в Україну.

«Ми йдемо в тому напрямку, що нам не знадобиться бойкот, тому що всі країни одностайні», – наголосила міністерка спорту Литви Юргіта Сюгздініене.

У свою чергу, міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що основою компромісу в питанні заборони участі РФ та Білорусі може стати створення команди біженців, яка б дозволила деяким спортсменам долучитися до змагань.

«Це може бути компромісом для МОК створити команду біженців, до якої могли б увійти люди російської та білоруської національності, які є дисидентами», – сказав Бортнічук.

Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав Україну відмовитися від погроз бойкоту.

МОК відкрив двері для російських і білоруських спортсменів, щоб вони могли змагатися як нейтральні. Він заявив, що бойкот порушить Олімпійську хартію і що включення росіян і білорусів до її складу ґрунтується на резолюції ООН проти дискримінації в олімпійському русі.

Нагадаємо, раніше Латвія заявила, що бойкотуватиме Олімпійські ігри через участь РФ та Білорусі. Південна Корея вимагає також роз’яснень від Олімпійської ради Азії через участь росіян та білорусів в Азійських іграх.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортничук очікує, що близько 40 країн виступлять проти включення спортсменів з Росії та Білорусі у програму Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Як повідомляв Львівський портал раніше, незважаючи на початок війни Росії проти України, чим РФ та Білорусь порушили «Олімпійське перемир’я», Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив за допуск російських і білоруських спортсменів до участі в змаганнях, що проводяться в Азії. Таке рішення прийнято на пропозицію Олімпійської ради Азії.

Цікаво, що в середині листопада президент МОК Томас Бах на саміті G20 в Індонезії виступив проти відсторонення російських спортсменів через військову агресію РФ в Україні. Цю заяву Баха на саміті G20 жорстко розкритикували низка Національних олімпійських комітетів країн цивілізованого світу.

До цього Бах заявив, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип «спорт поза політикою» і унеможливлює «чесність проведення змагань».

Базу російських спортсменів, які підтримали повномасштабний напад РФ на Україну можна переглянути тут.