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ЗСУ «приземлили» ще один російський вертоліт

Наталя Дуляба

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Українські військові за допомогою артилерії збили ще один вертоліт Мі-24 окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у Генштабі.

Ще один свій гелікоптер російські загарбники втратили завдяки майстерній роботі бійців 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Наші захисники збили ударний вертоліт Мі-24 з артилерії.

На якому саме напрямку рашисти понесли втрати в авіації, наразі не уточняють. Але в Генштабі показують, як саме це сталося:

«Князівська артилерія б’є ювелірно: наші боги війни змішали з землею ворожий гелікоптер із особовим складом у ньому. Підозрюємо, якесь військове керівництво, бо рядові на гелікоптерах, погодьтеся, не літають. Так буде із кожним окупантом на нашій українській землі», – так прокоментували збиття ворожого вертольота у самій 14 бригаді імені князя Романа Великого.

Зауважимо, що Мі-24 вважають одним із найшвидших ударних гелікоптерів у світі. Напередодні нацгвардієць із «Ігли» знищив такий вертоліт рашистів у небі над українським Бахмутом.

Загалом майже за рік повномасштабної війни Росія втратила в Україні 295 своїх літаків, 285 гелікоптерів і майже 2000 дронів.

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