ЗСУ ліквідували вже понад 135 тисяч російських солдат в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 135 тисяч військових, 3 255 танків та 580 літаків і гелікоптерів. Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року по 8 лютого 2023 року загальні втрати Росії становлять:
особового складу 135010 (+910) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3255 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 6468 (+10) од,
артилерійських систем – 2244 (+8) од,
РСЗВ – 463 (+2) од,
засоби ППО ‒ 232 (+4) од,
літаків – 295 (+0) од,
гелікоптерів – 285 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6),
крилаті ракети ‒ 796 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9) од,
спеціальна техніка ‒ 211 (+0).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Андрій Котенський