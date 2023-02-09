ЗСУ ліквідували вже понад 135 тисяч російських солдат в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 135 тисяч військових, 3 255 танків та 580 літаків і гелікоптерів. Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року по 8 лютого 2023 року загальні втрати Росії становлять:

особового складу 135010 (+910) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3255 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6468 (+10) од,

артилерійських систем – 2244 (+8) од,

РСЗВ – 463 (+2) од,

засоби ППО ‒ 232 (+4) од,

літаків – 295 (+0) од,

гелікоптерів – 285 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 211 (+0).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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