В ЄС не зобов’язувались надати Україні винищувачі, – Bloomberg

Лідери держав Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 9 лютого не дали президенту України Володимиру Зеленському зобов’язань щодо надання бойової авіації. Про це пише Європейська правда з посиланням на Bloomberg.

«Європейські лідери чітко дали зрозуміти Володимиру Зеленському, що вони готові надати більше військової допомоги Україні, але поки що ніхто не взяв на себе зобов’язання надати винищувачі», – зазначає видання.

Bloomberg додає, що Зеленський також планує провести зустрічі з «невеликими групами європейських лідерів» тривалістю до 30 хвилин кожна перед тим, як повернутись в Україну.

Зазначимо, що під час пресконференції в Брюсселі 9 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що вже є «певні позитивні рішення» щодо передачі Україні західних винищувачів, але Росії про них знати не слід.

Напередодні прем’єр Британії Ріші Сунак підтвердив, що Лондон готовий розглядати надання Україні винищувачів і рішення про навчання пілотів фактично є першим кроком до цього.

Разом із тим міністр оборони Великої Британії Бен Воллес каже, що на потенційне постачання літаків Україні потрібні місяці. Натомість країна зосереджена на посиленні української армії іншими шляхами, зокрема ракетами дальнього радіусу дії і безпілотниками.

На думку Воллеса, більш реалістично, що Британія надасть Україні літаки в довгостроковій перспективі для забезпечення її безпеки після завершення війни з Росією.

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