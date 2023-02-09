У Британії заявили, що не будуть негайно постачати винищувачі Україні

Міністр оборони Британії Бен Воллес виключив можливість швидкого надання винищувачів Україні. Про це повідомляє Європейська правда.

Воллес підкреслив, що постачання літаків потенційно може зайняти місяці. Він зазначив, що замість цього Велика Британія зосереджена на використанні альтернативного забезпечення повітряної оборони України.

Виступаючи на конференції в Римі, Воллес сказав, що повітряна підтримка і підтримка рухомих військ може бути забезпечена за допомогою ракет дальнього радіусу дії і безпілотних літальних апаратів.

Він зазначив, що було б «більш реалістично і продуктивно» передбачити, що Британія надасть Україні літаки в довгостроковій перспективі для забезпечення її безпеки після завершення війни з Росією.

«Це не звичайний випадок буксирування літака до кордону. Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти багатьма способами, намагаючись досягти ефекту. Такого ж ефекту можна досягти, але потенційно в інший спосіб – і не витрачаючи на це місяці», – сказав він.

Воллес підкреслив, що його обов’язок – забезпечити Велику Британію і НАТО літаками, необхідними для їхньої оборони.

Він також відкинув пропозиції колишнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона про надання Україні 100 бойових літаків «Тайфун».

За його словами, «Тайфуни» виробляються коаліцією різних країн, і для того, щоб відправити їх в Україну, потрібен їхній дозвіл. Він додав, що «Тайфуни»обладнані лише для бою в повітрі і не придатні для наземної атаки.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Британії. Це його другий закордонний візит з початку війни. Він провів переговори з британським прем’єром Ріші Сунаком та виступив у парламенті Британії.

Президент України також зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

За підсумками візиту Президента України до Великої Британії вдалося домовитися про далекобійну зброю і навчатиме українських пілотів на літаках, які є на озброєнні у НАТО.

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