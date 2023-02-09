«Укроборонпром» налагодив виробництво мін спільно з країною НАТО

«Укроборонпром» спільно з однією із країн-членів НАТО почав виготовляти артилерійські міни калібру 120 мм. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі держконцерну.

Державу, з якою Україна налагодила виробництво мін, не розголошують. Відомо лише, що вона є членом Північноатлантичного альянсу. Частина виробничих потужностей розташована в одній із європейських держав.

Йдеться про міну калібру 120 мм, вона гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, така міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.

Найближчим часом ці щойно виготовлені міни отримає українська армія. Міністерство оборони вже уклало контракт на постачання цих засобів ураження.

В «Укроборонпромі» наголошують, що 120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї, його активно використовують ЗСУ у боях проти російських загарбників.

Загалом міномет калібру 120 мм здатний вражати цілі на відстані до 7 км, а сучасними боєприпасами – на понад 8 км.

Нагадаємо, раніше «Укроборонпром» розпочав за кордоном серійне виробництво вдосконалених мінометних мін калібру 82 мм. Виробничі потужності зосереджені також у країні, яка є членом НАТО.

Додамо, наприкінці 2022 року стало відомо про намір України розробляти важке озброєння та військову техніку мінімум з шістьма країнами-членами НАТО.

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