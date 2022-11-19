Україна розроблятиме озброєння разом з НАТО

Україна розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з шістьма країнами-членами НАТО. Про це повідомили у держконцерні «Укроборонпром».

Так, Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО та розроблятиме озброєння разом з Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома країнами-членами Альянсу.

«Ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях», – зазначили у держустанові.

Зокрема, з Чехією Україна створить спільний оборонний кластер.

Угода між країнами передбачає:

виробництво військової техніки;

збільшення обсягів виготовлення боєприпасів різних калібрів;

розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту озброєння та техніки;

співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів. Для реалізації цих планів ми залучатимемо як провідні українські та чеські оборонні підприємства, так і міжнародних фінансових донорів.

Окрім того, «Укроборонпром» налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 міліметрів, а також міни калібру 120-мм. Засоби ураження вже пройшли успішні випробування та виготовляються за технологією НАТО.

«Ці боєприпаси мають зменшити залежність української артилерії від постачань з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються», – йдеться у повідомленні.

У держконцерні додали, що розпочата реформа «Укроборонпрому» дасть можливість підвищити ступінь прозорості діяльності державного сектору ОПК, залучатиме ще більше інвестицій, здійснить трансфер технологій, створить більше спільних підприємств в тому числі з країнами НАТО та допоможе убезпечити оборонку від корупційних ризиків.

Нагадаємо, 9 листопада «Укроборонпром» та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру.

До оборонної співпраці залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.