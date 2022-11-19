ОСТАННІ НОВИНИ

Україна розроблятиме озброєння разом з НАТО

Анастасія Диняк

|

Україна розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з шістьма країнами-членами НАТО. Про це повідомили у держконцерні «Укроборонпром».

Так, Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО та розроблятиме озброєння разом з Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома країнами-членами Альянсу.

«Ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях», – зазначили у держустанові.

Зокрема, з Чехією Україна створить спільний оборонний кластер.

Угода між країнами передбачає:

  • виробництво військової техніки;
  • збільшення обсягів виготовлення боєприпасів різних калібрів;
  • розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту озброєння та техніки;
  • співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів. Для реалізації цих планів ми залучатимемо як провідні українські та чеські оборонні підприємства, так і міжнародних фінансових донорів.

Окрім того, «Укроборонпром» налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 міліметрів, а також міни калібру 120-мм. Засоби ураження вже пройшли успішні випробування та виготовляються за технологією НАТО.

«Ці боєприпаси мають зменшити залежність української артилерії від постачань з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються», – йдеться у повідомленні.

У держконцерні додали, що розпочата реформа «Укроборонпрому» дасть можливість підвищити ступінь прозорості діяльності державного сектору ОПК, залучатиме ще більше інвестицій, здійснить трансфер технологій, створить більше спільних підприємств в тому числі з країнами НАТО та допоможе убезпечити оборонку від корупційних ризиків.

Нагадаємо, 9 листопада «Укроборонпром» та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру.

До оборонної співпраці залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

всі статті
Львівський портал