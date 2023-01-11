Україна розгорнула в одній із країн НАТО виробництво вдосконалених мінометних мін

Державний концерн «Укроборонпром» налагодив серійне виробництво вдосконалених 82-мм мінометних осколгових мін за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО, повідомляє пресслужба ДП «Укроборонпрому».

Прикметно, що удосконалена Укроборонпромом міна є у рази кращою за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні.

Так, згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на відстані 10 метрів – 70 од., а на відстані 15 метрів – 41 од. У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств Укроборонпрому, це 460, 140 та 69 осколків відповідно.

Як відомо, артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.

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