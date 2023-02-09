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Рашисти вкотре обстріляли житлові райони і церкву на Донеччині: четверо загиблих

Наталя Дуляба

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Російські окупаційні війська знову гатили по житлових районах на Донеччині, а також по церкві. Відомо про загибель чотирьох цивільних, ще восьмеро дістали поранення. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

Рашисти продовжували обстрілювати Донецьку область 8-9 лютого. Удари прийшлися по житлових кварталах Бахмута, села Семенівка (Покровський район) та села Плещіївка (Краматорський район).

Від ворожого вогню тут загинули троє чоловіків та одна жінка, ще семеро місцевих жителів отримали поранення.

Також окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню С-300 по селу Новоекономічне. В епіцентрі атаки опинилась місцева церква, постраждав її 50-річний доглядач. Чоловіка з вогнепально-осколковим пораненням забрали в лікарню.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та інші об’єкти.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Наразі триває слідство.

Нагадаємо, за офіційними даними правоохоронців станом на кінець листопада через війну в Україні загинули більше 8300 цивільних, в тому числі 437 дітей. Також понад 11 000 українців дістали поранення.

На початку 2023 року в ООН заявили про 6 952 загиблих та 11 144 поранених цивільних українців. Однак в організації наголошують, що фактична кількість жертв може бути значно більшою.

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