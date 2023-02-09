Компанія Маска обмежила Україні інтернет Starlink для управління дронами

Компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в Україні під час війни з терористичною країною Росією. Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Reuters.

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв’язок для захисту від російських військових, «ніколи не призначався для використання в якості зброї», заявила Гвінн Шотвелл, президент і головний операційний директор SpaceX, під час конференції у Вашингтоні.

«Однак українці використали його ненавмисно і не в рамках жодної угоди», – сказала вона.

Пізніше в розмові з журналістами Шотвелл послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками.

Україна ефективно використовує безпілотні літальні апарати для виявлення позицій противника, ведення вогню з окупантами на великі відстані і скидання бомб.

«Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхню здатність робити це», – сказала вона, маючи на увазі використання Starlink з безпілотниками. «Є речі, які ми можемо зробити і вже робимо», – додала вона.

Шотвелл відмовився повідомити, яких заходів вжила SpaceX.

За словами Шотвелл, використання безпілотників Starlink виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім’ям, які постраждали від російського вторгнення, і вочевидь до нього не входила допомога українським військовим обороняти Україну від рашистів.

«Ми знаємо, що військові використовують їх для зв’язку, і це нормально, – сказала вона. «Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях (звільненні території від окупантів – ред.)».

SpaceX приватно доставила в Україну вантажівки з терміналами Starlink, що дозволяє військовим країни спілкуватися, підключаючи їх і з’єднуючи з майже 4 000 супутників, які SpaceX вже запустила на низьку навколоземну орбіту.

Уряди таких країн, як США і Франція, оплатили інші поставки терміналів Starlink на додаток до тих, що були профінансовані SpaceX у приватному порядку.

Росія намагалася заглушити сигнали Starlink в регіоні, хоча SpaceX протидіяла цьому, посилюючи програмне забезпечення сервісу.

Восени стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій. Маск пізніше підтвердив цю інформацію, відзначивши, що SpaceX не може безстроково оплачувати вже наявну систему та ще кілька тисяч терміналів, для яких обсяг використання даних майже в сотню разів перевищує типовий обсяг домогосподарства. Потім американський мільярдер відмовився від своїх слів і заявив, що продовжить фінансування Starlink в Україні. Та співрозмовник Politico сказав, що в Пентагоні існує мало впевненості в тому, що Маску можна довіряти. Це змушує відомство шукати спосіб зберегти роботу Starlink або відповідний резервний варіант в Україні в осяжному майбутньому.

На середину січня 2023 року Україна отримала від партнерів 30 тисяч терміналів Starlink.

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