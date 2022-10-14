Ілон Маск відмовився фінансувати роботу Starlink в Україні

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск підвердив інформацію, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв’язку Starlink в Україні, бо це для його компанії дорого та не розумно. Про це свідчать заяви одного із найбагатших ІТ-бізнесменів світу у Twitter.

Як повідомляє hromadske, з посиланням на CNN, компанія Ілона Маска SpaceX ще у вересні надіслала листа до Пентагону, де повідомила, що більше не може продовжувати фінансування супутникового зв’язку Starlink в Україні.

У листі також є прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Starlink в Україні.

Компанія Маска вимагає понад 120 мільйонів доларів США до кінця цього року та близько $400 млн за свої послуги у 2023 році.

«Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати ті термінали, які вже там, протягом невизначеного періоду часу», — написав Пентагону директор з державних продажів SpaceX у вересневому листі.

Серед отриманих документів також є раніше не відомий прямий запит, який у липні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний надіслав Ілону Маску щодо додаткових майже 8 тисяч терміналів Starlink.

Як відомо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 26 лютого звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Бізнесмен погодився й за тиждень надіслав перші 500 станцій з безоплатною прошивкою під Україну.

Залужний високо оцінив «виняткову корисність» супутникового зв’язку Starlink і сказав, що українські військові розгорнули близько 4 тисяч терміналів. Проте близько 500 одиниць знищуються під час бойових дій щомісяця.

У серпні стало відомо, що Польща передала Україні 5 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink від компанії Ілона Маска. Вони закриють низку потреб.

Мінцифри повідомляло, що тисячі станцій допомагають ЗСУ бути на зв’язку й реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних і телекомунікаційних об’єктів, закладів охорони здоров’я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя звільнені території.

Варто нагадати, що на початку жовтня Ілон Маск заговорив наративами кремлівської пропаганди. Мільярдер, написав у Twitter, що задля досягнення миру Україна не має права вступати в оборонний блок НАТО, мало того, він запропонував подарувати український Крим Росії. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».

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