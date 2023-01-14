Україна отримала вже 30 тисяч терміналів Starlink, – Мінцифри

Зараз в Україні працюють близько 30 тисяч Starlink , які отримали завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає пресслужба Мінцифри.

«Інтернет сьогодні – це базова потреба. Команда Мінцифри забезпечує Україну Старлінками, щоб українці могли користуватися якісним зв’язком там, де не працює фіксований чи мобільний зв’язок. Нещодавно ми отримали нову партію від Польщі – 8 тисяч терміналів. Значну частину з них передаємо до Пунктів Незламності. Там працюють вже сотні Старлінків, щоб українці могли зателефонувати, викликати швидку чи працювати під час блекаутів. За 10 місяців повномасштабної війни вдалось забезпечили майже 30 тисяч Старлінків для України», – зазначив Михайло Федоров.

З початку повномасштабної війни термінали Starlink стали частиною критичної інфраструктури. Завдяки терміналам продовжують працювати лікарні, школи, енергетична та соціальна сфери. Також зі Starlink працівники телекомунікаційної сфери швидко повертають зв’язок на деокуповані території. Українці можуть зв’язатися з рідними чи користуватися інтернетом, зокрема, і в Пунктах Незламності. Окрім цього, значну частину Starlink отримують військові.

Команда Мінцифри продовжує вести перемовини зі SpaceX та партнерами, щоб Україна отримала ще більше Starlink.

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