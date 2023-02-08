Окупанти вбили мешканку Сумщини у власному домі

Під час обстрілу Сумщини російський снаряд влучив у житловий будинок і вбив 76-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

У вівторок, 7 лютого, російські війська з території РФ вкотре обстріляли Сумську область. Удари прийшлися на Білопільську територіальну громаду.

Внаслідок ворожої атаки повністю знищено приватний житловий будинок, всередині перебувала 76-річна жінка. Вона не вижила.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Наразі триває слідство.

Нагадаємо, за офіційними даними правоохоронців станом на кінець листопада через війну в Україні загинули більше 8300 цивільних, в тому числі 437 дітей. Також понад 11 000 українців дістали поранення.

На початку 2023 року в ООН заявили про 6 952 загиблих та 11 144 поранених цивільних українців. Однак в організації наголошують, що фактична кількість жертв може бути значно більшою.

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