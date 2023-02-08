Британія ввела нові санкції проти РФ: деталі

Уряд Великої Британії оголосила про нові санкції проти кремлівських еліт та організацій, що постачають військову техніку. Про це пише Європейська правда.

Загалом пакет санкцій стосується шести організацій, які надають військове обладнання, зокрема безпілотники, для російського вторгнення в Україну, а також вісьмох фізичних та однієї юридичної особи, пов’язаних з фінансовими мережами, які допомагають підтримувати багатство та владу кремлівської еліти.

Нові санкції спрямовані проти організацій, на які покладаються путінські військові для підтримки свого незаконного вторгнення в Україну:

Об’єднана двигунобудівна корпорація, виробник російських безпілотників, які були використані для знищення українських бойових машин.

“РТ-Комплект”, який виробляє деталі для гелікоптерів, що використовуються Росією під час нападу на Україну.

“Оборонлогістика”, яка організовує транспортування та доставку російської військової техніки.

“Універсалмаш” і “Ліпєцк”, які виробляють або модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів, що використовуються російськими збройними силами в Україні.

“Топаз”, компанія-розробник програмного забезпечення для військової авіації.

Група осіб, пов’язаних з Путіним через непрозорі фінансові мережі, також стала мішенню сьогоднішніх санкцій.

Під санкції потрапила компанія Moscoms LLC, що надає ІТ-послуги. Компанія виступає сполучною ланкою для російської еліти, надаючи хост-домени багатьом учасникам дестабілізації в Україні. Сюди входить LLCinvest.ru, який пов’язаний з 86 компаніями з путінської мережі загальною вартістю 3,7 мільярда фунтів стерлінгів. Домен “LLCInvest” також використовується організацією, яка володіє яхтою “Шелест”, пов’язаною з Путіним і регулярно використовуваною для поїздок до його палацу.

До нового пакету також увійшли особи, пов’язані з розкішними резиденціями Путіна, включаючи “палац Путіна” вартістю 100 мільярдів рублів і “дачу Путіна на березі озера”:

Борис Тітов – уповноважений при президентові РФ з прав підприємців, який отримав цю посаду після купівлі 740 гектарів виноградників на території палацу.

Павло Тітов – президент “Ділової Росії”, асоціації, яка представляє інтереси підприємців і була створена його батьком, Борисом Тітовим.

Микола Єгоров – донедавна заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії.

Сергій Руднов – власник прокремлівського видання Regnum.

Світлана Кривоногих – акціонер банку “Росія” та “Національної Медіа Групи”, які послідовно просувають російську агресію проти України.

Віктор Мячин – власник російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків “Аеростарт”.

Олексій Репік – голова правління “Р-Фарм”, російської фармацевтичної компанії, яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій. Повідомляється, що Репік мав чотири зустрічі з Путіним за останній рік, а також є власником літака M-FINE, яким користується донька Путіна.

Євгеній Школов – колишній помічник президента і заступник голови ради директорів ВАТ “Системний оператор Єдиної енергетичної системи”.

Як повідомляв Львівський портал, у середу, 8 лютого, до Великої Британії прибув президент України Володимир Зеленський. Його не анонсували з міркувань безпеки.

У Лондоні глава держави зустрівся із з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та обговорив низку питань, зокрема посилення оборонних спроможностей України. Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.