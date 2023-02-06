Мандат складає ще один нардеп від ОПЗЖ

Ігор Абрамович, народний депутат від тепер уже забороненої ОПЗЖ, написав заяву про складання мандата. Про це повідомив керівник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Заяву про складання депутатського мандата Абрамович подав 6 лютого, хоча вийшов із фракції ОПЗЖ у Верховній Раді невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Сподіваюся, що сьогоднішнє рішення Ігоря Абрамовича про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ», – зауважив Арахамія.

Нагадаємо, раніше заяви на складання мандатів написали нардепи від забороненої ОПЗЖ Наталія Королевська, її чоловік Юрій Солод, а також Олег Волошин.

На початку 2023 року парламент вже позбавив депутатських мандатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова.

Довідково: 38-річний Ігор Абрамович родом із Харкова. На виборах у 2019 році пройшов до Верховної Ради від проросійської Опозиційної платформи – За життя як член партії.

Член групи з міжпарламентських зв’язків з США, Британією, ОАЕ, Швейцарією, Німеччиною, Францією, Австрією. Потрапив до переліку 25 найзаможніших депутатів України IX скликання.

За даними руху «Чесно», у 2020 році Абрамович був співавтором скандального подання до Конституційного суду щодо низки положень антикорупційного законодавства. Після цього КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким скасовували відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування.

Абрамович фігурував у розслідуванні про депутатів, які втекли з України під час війни. За даними журналістів, він жив на французькій Ривʼєрі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.