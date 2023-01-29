Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів нардепів, – ЗМІ

Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

Королевська та Солод були нардепами фракції ОПЗЖ.За інформацією серед політиків та бізнесменів Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, вже перебрались до Дубая.

Вони є фігурантами розслідування «Батальйон Дубай». Більше деталей у – репортажі.



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