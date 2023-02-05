Україна не буде бити західною зброєю по території РФ, – Резніков

Україна не буде використовувати надану західними партнерами зброю для завдання ударів по території Російської Федерації. Про це під час пресконференції 5 лютого заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише Укрінформ.

«Ми завжди підкреслюємо західним партнерам, що не будемо використовувати західну зброю (для завдання ударів, – ред.) по території Російської Федерації», – сказав він.

Олексій Резніков відзначив, що Україна передусім потребує озброєння для самозахисту.

Водночас міністр зауважив, що на тимчасово захоплених територіях Міноборони визначило кількасот важливих стратегічних військових цілей, зокрема склади та пункти управління ворога.

Як повідомляв Львівський портал, 3 лютого США оголосили надання Україні нового пакету військової допомоги майже на 2,2 млрд доларів. З-поміж іншого він включає ракети GLSDB з дальністю до 150 км.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц також говорив про те, що існує консенсус із президентом України Володимиром Зеленським про те, що зброя, надана Заходом, не буде використана для атак по російській території.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.