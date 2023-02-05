ОСТАННІ НОВИНИ

Україна не буде бити західною зброєю по території РФ, – Резніков

Наталя Дуляба

|

Україна не буде використовувати надану західними партнерами зброю для завдання ударів по території Російської Федерації. Про це під час пресконференції 5 лютого заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише Укрінформ.

«Ми завжди підкреслюємо західним партнерам, що не будемо використовувати західну зброю (для завдання ударів, – ред.) по території Російської Федерації», – сказав він.

Олексій Резніков відзначив, що Україна передусім потребує озброєння для самозахисту.

Водночас міністр зауважив, що на тимчасово захоплених територіях Міноборони визначило кількасот важливих стратегічних військових цілей, зокрема склади та пункти управління ворога.

Як повідомляв Львівський портал, 3 лютого США оголосили надання Україні нового пакету військової допомоги майже на 2,2 млрд доларів. З-поміж іншого він включає ракети GLSDB з дальністю до 150 км.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц також говорив про те, що існує консенсус із президентом України Володимиром Зеленським про те, що зброя, надана Заходом, не буде використана для атак по російській території.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників

Офіс омбудсмена перевірив одну з клінік Міноборони через скарги військових та підтвердив неналежні умови, багатоденні че...

Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

всі статті
Львівський портал