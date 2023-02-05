Шольц заявив про «консенсус із Зеленським» щодо незастосування західної зброї по території РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що існує консенсус із президентом України Володимиром Зеленським про те, що зброя, надана Заходом, не буде використана для атак по російській території. Про це він сказав в інтерв’ю Bild, пише Українська правда.

Відповідаючи на питання про домовленість з президентом Зеленським про те, що західна зброя буде використовуватися лише на території України, і що Росія не буде нею атакована нею, Шольц відповів: «Щодо цього існує консенсус».

Крім того, канцлер Німеччини відреагував на твердження Путіна про те, що «німецькі танки знову» загрожуватимуть Росії. Він сказав: «Його слова є частиною серії абсурдних історичних порівнянь, які він використовує для виправдання свого нападу на Україну. Але ця війна не може бути виправдана нічим. Росія веде нещадну війну проти України».

Також він розповів, за якими принципами Німеччина надає військову допомогу Україні.

«Разом з нашими союзниками ми передаємо Україні бойові танки, щоб вона могла себе захистити. Ми ретельно зважували кожну поставку зброї, тісно координували її з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Такий спільний підхід запобігає ескалації війни», – сказав Олаф Шольц.

Як повідомляв Львівський портал, 25 січня уряд Німеччини таки прийняв рішення надати Україні танки Leopard 2 та дозволив їхній реекспорт іншим країнам.

Відразу того ж дня російський диктатор Владімір Путін заявив, що «окупаційні війська» США нібито досі стоять у Німеччині.

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