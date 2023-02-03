Новий пакет військової допомоги Україні від США включає ракети дальністю до 150 км

США оголосили новий пакет озброєнь для України на майже $2.2 млрд. Серед озброєння яке вперше передають Україні – ракети GLSDB з дальністю дії до 150 км. Про це за підсумками брифінгу речника Пентагону бригадного генерала Пата Райдера у Вашингтоні, повідомив журналіст і ведучий «Голосу Америки» Остап Яриш.

Як стало відомо, частину озброєння Україні передадуть із власних запасів США, іншу частину – замовлення у виробника.

«Пакет військової допомоги від США вперше включає високоточні ракети GLSDB з дальністю дії до 150 км. Як сказав речник Пентагону, це дозволить українцям «проводити операції для захисту власної країни та повернення суверенної території», – повідомив Остап Яриш.

Новий пакет допомоги від США також включає системи протиповітряного захисту, броньовики, протитанкові комплекси Javelin, артилерійські боєприпаси і ракети для систем HIMARS.

Крім того, два зенітні ракетні комплекси середнього радіусу дії HAWK, 4 радари повітряної розвідки, зенітні гармати та боєприпаси до них.

Зауважимо, що ракети GLSDB вдвічі перевищують дальність ракет, що випускаються з пускових установок Himars, які стали цінним активом для українських сил. Ними українські захисники зможуть дістати цілі окупантів у Луганську, Донецьку, Маріуполі та навіть у частині Криму.

Як відомо, із початку повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні військової допомоги вже на понад 29 млрд доларів.

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