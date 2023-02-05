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Окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута, – Маляр

Наталя Дуляба

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За останній тиждень російські окупаційні війська кинули всі свої сили на оточення українського Бахмута і розгорнули наступ на Лиманському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку», – відзначила посадовиця.

Водночас вона наголосила, що, незважаючи на постійні атаки рашистів, українські захисники стійко тримають оборону, відтак ворог своє мети не досягнув.

Нагадаємо, Бахмут ще з початку осені є однією з найгарячіших точок фронту. Російські окупанти місяцями штурмували це місто, однак не змогли його захопити, а лише зруйнували.

Не маючи успіхів із Бахмутом, взимку рашисти вирішили обійти це українське місто-фортецю і почали атакували Соледар. Тут теж тривали запеклі бої, але наприкінці січня в ЗСУ офіційно повідомили, що українські захисники відійшли з міста.

Тепер ворог знову повернувся до практики постійних штурмів Бахмута. Щоб посилити свій наступ цього разу, загони «вагнерівців» замінили російськими десантниками.

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