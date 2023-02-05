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Мешканців Токмака окупанти виганяють із власних домівок, – Генштаб

Наталя Дуляба

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У місті Токмак Запорізької області російські окупанти почали виселяти місцевих мешканців із власних домів, аби заселити туди колаборантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 5 лютого.

Так, у Токмаку рашисти вирішили «подбати» про житло для місцевих колаборантів. Їх заселяють у будинки інших жителів, яким натомість виганяють із власних домівок.

«В місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих “правоохоронних органів”. Власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю», – вказано у повідомленні.

Також відомо, що загарбники посилили тиск на мешканців села Кринки Херсонської області (біля Нової Каховки). У місцевих проводять обшуки і відбирають човни, водні двигуни та інше обладнання для пересування водою.

Нагадаємо, що виселяти українців із власних помешкань – не новий досвід для російських окупантів. Вони це активно практикували на Херсонщині. Нерідко після вигнання з домівок громадян України примусово депортують до РФ.

Станом на жовтень 2022 року було відомо про те, що Росії насильно вивезли понад 1,6 мільйона українців.

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