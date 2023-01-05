Ганна Маляр: «На захоплених територіях України окупанти посилюють тиск на цивільних»

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр про те, як російські загарбники на тимчасово окупованих територіях посилюють тиск на українців:

«Ворог посилює адміністративний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих територій України.

З метою дестабілізації гуманітарної ситуації та примусу місцевих мешканців до так званої добровільної евакуації в глибину території РФ, російські окупаційні війська здійснюють обстріли приватних осель та дачних поселень на околицях міст поблизу лінії фронту.

Також представники російських окупаційних адміністрацій провели перепис місцевого населення для виявлення наявності родичів на території РФ та складання планів примусової евакуації. При цьому мешканців, у яких немає родичів, будуть відправляти до так званих “центрів біженців”.

Крім того, з метою створення позитивної пропагандистської картинки нібито швидкої інтеграції тимчасово окупованих територій України до РФ окупанти звітують про активне набуття місцевими мешканцями громадянства країни-агресора.

Для пришвидшення процесу насильницької “паспортизації” ворог інформує, що з початку 2023 року отримання послуг або здійснення будь-яких операцій у так званих “державних установах” буде можливе лише за наявності паспорта громадянина Росії».

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