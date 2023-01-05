ОСТАННІ НОВИНИ

Ганна Маляр: «На захоплених територіях України окупанти посилюють тиск на цивільних»

Наталя Дуляба

|

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр про те, як російські загарбники на тимчасово окупованих територіях посилюють тиск на українців:

«Ворог посилює адміністративний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих територій України.

З метою дестабілізації гуманітарної ситуації та примусу місцевих мешканців до так званої добровільної евакуації в глибину території РФ, російські окупаційні війська здійснюють обстріли приватних осель та дачних поселень на околицях міст поблизу лінії фронту.

Також представники російських окупаційних адміністрацій провели перепис місцевого населення для виявлення наявності родичів на території РФ та складання планів примусової евакуації. При цьому мешканців, у яких немає родичів, будуть відправляти до так званих “центрів біженців”.

Крім того, з метою створення позитивної пропагандистської картинки нібито швидкої інтеграції тимчасово окупованих територій України до РФ окупанти звітують про активне набуття місцевими мешканцями громадянства країни-агресора.

Для пришвидшення процесу насильницької “паспортизації” ворог інформує, що з початку 2023 року отримання послуг або здійснення будь-яких операцій у так званих “державних установах” буде можливе лише за наявності паспорта громадянина Росії».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал