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На Херсонщині окупанти виселяють людей з власних домівок, – Генштаб

Анастасія Диняк

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Російські окупанти за добу обстріляли низку населених пунктів на різних напрямках. Окрім того, на Херсонщині росіяни виселяють українців з їхніх ж помешкань та змушують допомагати з обладнанням позицій. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У суботу, 17 вересня, російські окупанти завдали 6 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв. Ворог вдарив по цивільних об’єктах на околицях Запоріжжя, а також по містах Чугуїв та Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів, а саме:

на Сіверському напрямку – в районі Гути-Студенецької Чернігівської області;

на Харківському напрямку, зокрема  й із території російської федерації, – в районах населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Стрілеча, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Дворічна, Куп’янськ, Кам’янка;

на Краматорському напрямку – Райгородок, Озерне, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ, Миколаївка, Верхньокам’янське, Спірне та Веселе;

на Бахмутському напрямку – Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Опитне та Красногорівка;

на Запорізькому напрямку – Кам’янське, Степове, Оріхів, Гуляпільське, Білогір’я, Ольгівське, Темирівка Новосілка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Трудолюбівка, Петрівка, Біла Криниця, Лозове, Благодатівка, Широке, Партизанське, Тернові Поди, Лимани, Мирне та Таврійське.

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти продовжують протиправні дії стосовно мирного населення. Так, надходить інформація щодо масового виселення мешканців з їх приватних осель в Приозерному та Трифонівці. В районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ, під погрозами вбивства, примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій.

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