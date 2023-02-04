У Львові на вулиці Садовій збудують комунальний ринок. Будівництво профінансує приватний інвестор. Рішення щодо будівництва ринку на вул. Садова, 2А – Петлюри із залученням коштів приватного інвестора прийняли 3 лютого, на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Йдеться про ділянку на вул. Садова, 2А – вул. Петлюри, куди має переїхати ринок «Любінське сяйво». Зараз ринок функціонує на території, яка не має всіх належних інженерних комунікацій.

«Це рішення стосується давньої проблемної історії з ринком «Любінське сяйво», який фактично зараз функціонує без правових підстав… Ще раніше містом було виділено поруч земельну ділянку, на якій має бути збудований комунальний ринок. Підприємці перейдуть туди працювати, а на вивільненій площі має бути сформований якісний громадський простір. Сьогоднішнє рішення передбачає залучення коштів інвестора, який сам зголосився і звернувся до нас із гарантійним листом про те, що готовий профінансувати проєктування та будівництво цього ринку, який, наголошую, залишиться у комунальній власності», – зазначив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

За даними Еспресо, ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради» має укласти з ТзОВ «Спецбудмонтажпроект» договори на розробку проєктної документації, виконання робіт з будівництва торговельного павільйону (комунального ринку) на вул. Садовій, 2а, відповідно до яких право власності на об’єкти будівництва набуває Львівська громада.

Інвестором облаштування нового ринку стало ТзОВ «Спецбудмонтажпроект», зареєстроване у Пустомитах у 2000 році. Підприємство надає в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Засновниками та кінцевими бенефіціарами є Роман Кулиняк, Оксана Балабух та Петро Березюк.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові на місці ринку «Любінське сяйво» облаштують громадський простір.

Для ринку на вул. Петлюри – Садовій, який ще називають «Любінське сяйво», збудують окрему будівлю, і саме на його місці облаштують громадський простір.

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