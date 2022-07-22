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У Львові на місці ринку «Любінське сяйво» облаштують громадський простір

Ольга Денисяка

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Ринок «Любінське сяйво», що на перетині вулиць Садової і Підміської у Львові, перенесуть неподалік, а на його місці облаштують громадський простір. Відповідне рішення 22 липня прийняв виконавчий комітет міськради Львова, передає пресслужба мерії.

Виконавчий комітет Львівської міської ради зобов’язав комунальне підприємство «Агенція ресурсів Львівської міської ради» одержати містобудівні умови і обмеження для будівництва комунального ринку.

Ділянку, куди мають перенести комунальний ринок, міські служби приберуть та впорядкують. Також сюди підведедуть усі інженерні мережі. У міськраді запвеняють, щовже є інвестор, який готовий це профінансувати, але не називають його.

«Свого часу, кілька років тому, було домовлено і прийнято рішення, що підприємці звідси підуть на ділянку неподалік, на вулиці Садовій, 2А-вул. Петлюри. Для цього офіційно за ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради» було закріплено цю ділянку під будівництво комунального ринку. У цій логістиці нічого не змінюється, але темпи будівництва ринку будемо пришвидшувати. Саме для цього і було прийнято рішення сьогодні під час засідання виконкому», – зазначив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

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