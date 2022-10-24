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Ринок на Петлюри переїде, а на його місці влаштують громадський простір

Наталя Дуляба

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Для ринку на вул. Петлюри – Садовій, який ще називають «Любінське сяйво», збудують окрему будівлю, а на його місці облаштують громадський простір. Відповідне рішення в понеділок, 24 жовтня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Впорядкувати старий ринок «Любінське сяйво» вирішили ще влітку. Вже тоді у мерії визначили, що всі торгові павільйони демонтують, а на їхньому місці облаштують громадський простір.

Натомість підприємців переселять на сусідню ділянку, де для них збудують окрему будівлю для торгівлі, а також адміністративне приміщення та лабораторію. Ще влітку у міськраді Львова говорили, що це будівництво готовий профінансувати інвестор, однак його досі не називають.

Червоним кольором позначено існуючий ринок, жовтим – місце, куди він переїде. Натисніть на зображення для збільшення

«Міська рада тісно співпрацює з торгівцями «Любінського сяйва». У такій співпраці і підкоригували первісний проєкт. За наполяганням підприємців до торгових площ у майбутній будівлі передбачили приміщення для адміністрації ринку та лабораторії. Це слушно й конструктивно. Будівля, паркомісця, благоустрій – усе передбачаємо. Натомість на місці, звідки в майбутньому виїдуть торгівці, облаштуємо громадський простір», – відзначив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Містобудівну документацію на будівництво нової будівлі під ринок на вул. Петлюри – Садовій отримало ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міськради». Хто буде виконувати ці роботи, ще не відомо.

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Візуалізація: ЛМР

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