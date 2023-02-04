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Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри рашистів

Андрій Котенський

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Міжнародний союз велосипедистів (UCI) підтримує повернення російських атлетів до світового спорту у статусі нейтральних спортсменів, а українцям намагаються «закрити рота» виділивши кредит, щоб спортсмени могли продовжувати тренування та змагання. Про це йдеться в офіційній резолюції UCI, пише Українська правда.

Федерація підтримала скандальну резолюцію МОК про участь російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб, яка дозволяє росіянам та білорусам змагатися під нейтральним прапором. Велосипедистам з Росії, які підтримали війну, буцімто заборонять виступ на турнірах.

Водночас російські і білоруські національні збірні не можуть брати участь у змаганнях під егідою UCI.

Тим часом близько 40 країн готують жорстку позицію проти участі РФ і Білорусі в Олімпійських іграх.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Латвія бойкотуватиме Олімпійські ігри через участь РФ та Білорусі. Південна Корея вимагає також роз’яснень від Олімпійської ради Азії через участь росіян та білорусів в Азійських іграх.

Як повідомляв Львівський портал раніше, незважаючи на початок війни Росії проти України, чим РФ та Білорусь порушили «Олімпійське перемир’я», Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив за допуск російських і білоруських спортсменів до участі в змаганнях, що проводяться в Азії. Таке рішення прийнято на пропозицію Олімпійської ради Азії.

Цікаво, що в середині листопада президент МОК Томас Бах на саміті G20 в Індонезії виступив проти відсторонення російських спортсменів через військову агресію РФ в Україні. Цю заяву Баха на саміті G20 жорстко розкритикували низка Національних олімпійських комітетів країн цивілізованого світу.

До цього Бах заявив, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип «спорт поза політикою» і унеможливлює «чесність проведення змагань».

Базу російських спортсменів, які підтримали повномасштабний напад РФ на Україну можна переглянути тут.

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