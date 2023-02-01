Лієв написав заяву на звільнення

Т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександр Лієв після гучного скандалу у ЗМІ написав заяву на звільнення, та зазначив, що зробив це для того, щоб «не шкодити міністру оборони» Олексію Резнікову. Про це він сказав у коментарі Громадському радіо.

За словами ЛІєва він займався копіткою роботою і не хоче нашкодити міністру оборони Олексію Резнікову.

«Дивно, що це може бути головним питанням, я чиновник одного з десятків департаментів Міноборони, досить кропітка робота у цього департаменту, вона неполітична, скажімо так, а саме технічна. І, напевно, все це відбувається навколо не моєї персони, і не саме цього департаменту, а чогось більшого, в чому я важко орієнтуюся, в усіх цих перепитіях, тому так, я написав заяву для того саме, щоби ніяким чином не шкодити наразі міністру оборони, бо він проводить надважливі переговори по надважливих, життєвоважливих темах для нашої країни, і саме в цей момент хтось знайшов уже раз десятий добірку, яка гуляє давно по інтернету, яку за гроші колись зібрали технологи пана Деркача, власника каналу «Ера», – заявив Лієв.

Він запевняє, що «за 8 років багато разів відповідав» на звинувачення щодо його слів у 2014 році, які поширили журналісти.

Раніше Львівський портал повідомляв, що за збройні контракти Міноборони відповідає Олександр Лієв, який підтримав окупацію Криму.

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