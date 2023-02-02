Для придушення бунтів серед своїх військ Росія кинула на Донеччину СОБР

Кремль надіслав на Донеччину спецпідрозділи швидкого реагування, аби придушувати бунти серед російських військових. Про це під час брифінгу 2 лютого повідомив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Так, днями на Донецькому напрямку фронту помітили бійців СОБР (російською – Специальный отряд быстрого реагирования).

Олексій Дмитрашківський вважає, що цей спецпідрозділ кинули не для безпосередніх бойових дій, а для того, щоб придушувати протестні настрої у російській армії.

«Підрозділ СОБР прибув не для штурмових дій, а швидше за все для придушення бунтів, що назрівають у російських підрозділах, які воюють на Донецькому напрямку. Це і велика кількість мобілізованих, і регулярні війська, вони сьогодні мають дуже низький морально-психологічний стан», – зауважив Олексій Дмитрашківський.

Зазначимо, що під час повномасштабної війни проти України в російській армії неодноразово було відомо про практику жорстоких покарань тих військових, які з чимось не згідні, висловлюють протестні настрої чи відмовляються виконувати поставлене завдання.

На півдні України, наприклад, тих окупантів, які відмовлялись виконувати бойові завдання і продовжувати воювати, кидали на саму передову.

Також в армії РФ вдаються до застосування «загороджувальних загонів» – спеціальних військових частин, призначених для стримування та запобігання відступу підрозділів. Солдатів навіть можуть розстрілювати на місці, чинячи таким чином психологічний тиск на інших. Таку практику започаткував ще Йосип Сталін під час II Світової війни.

Після масового дезертирства на Харківщині Росія посилила свої «загороджувальні загони» так званими «кадирівцями».

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