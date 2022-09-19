Російські військові масово відмовляються воювати

В одному з деокупованих українських сіл бійці ЗСУ знайшли стос заяв, якими окупанти відмовились виконувати поставлені завдання та воювати далі в Україні. Відповідне відео оприлюднила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Facebook.

Перевіряючи місця розташування окупантів в одному з нещодавно звільнених сіл, українські військові натрапили на стос із десятками заяв, датованих кінцем червня. У них бійці ЗС РФ відмовляються виконувати накази командування та висловлюють бажання розірвати укладені контракти.

Такі рапорти підписали, зокрема, командир 3 мотострілкового відділення 1 мотострілкового взводу 1 мотострікової роти мотострілкового батальйону та його підлеглі.

«Масові відмови російських військових від виконання наказів – це правильний вибір», – відзначила Ганна Маляр.

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