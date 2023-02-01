Заступник директора держзакупівель та ексзаступник Міноборони отримали підозри, – ЗМІ

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру заступнику директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдану Хмельницькому, колишньому заступнику міністра оборони України В’ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику Державного підприємства «Промоборонекспорт» Володимиру Терещенку. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними джерел, Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Підозру Шаповалову оголошено за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд. грн.

Також ОГП оголосила підозру колишньому заступнику державного підприємства «Промоборонекспорт» Терещенку (наразі заступник начальника Управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО України) за фактом заволодіння ним шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі 1 340 000 доларів.

Додамо, напередодні Міністерство оборони України назвало маніпулятивним розслідування ЗМІ про те, що відомство нібито закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах та обіцяє звернутися до СБУ за поширення журналістами неправдивих відомостей.

Раніше журналісти оприлюднили інформацію, що Міністерство оборони України закупило продукти для військових частин, розташованих у далеких від лінії зіткнення областях, за цінами, удвічі-утричі вищими від роздрібних на ринку. Про це повідомилоZN.ua, яке отримало у розпорядження відповідну угоду на 13,16 млрд грн, яку підписало Міністерство оборони з постачальником є ТОВ «Актив компані».

Невдовзі після цього заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для українських військових.

Окрім того, закупівельника Міноборони також звільнили через закупівельний скандал.

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