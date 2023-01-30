За відмову навчатись за російською програмою дітям на Херсонщині погрожують депортацією

У Каховському районі Херсонщини окупанти вимагають, аби школярі навчались за російською програмою. За відмову погрожують примусовим вивезенням дітей до Криму та на територію РФ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 30 січня.

Так, на тимчасово окупованій території Херсонщині російські загарбники продовжують чинити тиск на місцевих мешканців. Відомо, що вони взялись тероризувати вчителів та самих школярів у Каховському районі.

«У школах населених пунктів Каховського району російські загарбники забороняють учням навчатись онлайн за українською програмою. Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, через це окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване “навчання” вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до Росії та окупованого Криму», – кажуть у Генштабі.

Крім того, у селі Таврійське Скадовського району Херсонщини рашисти розгорнули свій шпиталь у приміщенні дитячого садка. Там лікують російських військовослужбовців, зараз ця локація переповнена важкопораненими загарбниками.

Нагадаємо, лише за приблизними оцінками станом на кінець 2022 року Росія депортувала на свою територію понад 13 тисяч українських дітей. Реальна кількість примусово вивезених дітлахів може бути у рази вищою.

Досі повернути додому Україні вдалося лише 125 діток.

Згідно з відкритими джерелами, Росія депортувала українських дітей щонайменше до 57 своїх регіонів, зокрема на Сахалін та до Дагестану.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.