«Львівобленерго» оштрафували за несвоєчасне попередження про знеструмлення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала ПрАТ «Львівобленерго» на 85 тисяч гривень за несвоєчасне оновлення інформації про знеструмлення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівобленерго».

Так, на засіданні 30 січня НКРЕКП розглядала питання про адміністративне правопорушення, вчинене посадовою особою ПрАТ «Львівобленерго». Результату обговорення цього питання на сайті нацкомісії ще немає, однак львівські енергетики вже заявили, що їх оштрафували на 85 тисяч гривень.

«НКРЕКП на основі проведеної раніше перевірки оштрафувала ПрАТ “Львівобленерго” на 85 тисяч гривень, як й інші обленерго, за нібито “несвоєчасне оновлення інформації на сайті компанії у розділі “Чому немає світла”, зокрема актуалізації інформації кожні 30 хв”. Інших порушень не виявлено», – кажуть в обленерго.

Нацкомісія постановила, що «Львівобленерго» порушує постанову №349 від 26 березня 2022 року «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури».

Згідно з нею оператор системи розподілу на власному офіційному вебсайті повинен кожні 30 хв оновлювати інформацію про час початку та закінчення знеструмлень, вказуючи при цьому тип вимкнення електроенергії (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) та населений пункт, вулиці, будинки.

Зі свого боку в «Львівобленерго» кажуть, що на їхньому сайті ще з 2016 року функціонує розділ «Чому немає світла», де споживачі в режимі онлайн можуть отримувати інформацію про знеструмлення. На початку 2022 року цей сервіс вдосконалили, додавши інтерактивну карту та можливість надіслати повідомлення відразу в диспетчерські програми.

А невдовзі після початку атак РФ на енергосистему України в «Львівобленерго» підготували графіки всіх типів знеструмлень за трьома групами.

Таким чином енергетики вважають, що всіх вищезгаданих заходів є достатньо для інформування мешканців Львівщини про вимкнення світла.

Нагадаємо, ще в грудні у Міненерго попереджали, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням.

Невдовзі після цього Міненерго спільно з Державною інспекцією з енергетичного нагляду, НКРЕКП та правоохоронцями почали позапланові перевірки усіх обленерго. Вже з самого початку було виявлено майже дві сотні порушень.

Дотепер НКРЕКП вже оштрафував низку обленерго за виявлені порушення.

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