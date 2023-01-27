Суд закрив справу про зникнення стародруків на десятки млн дол. у Львові

Галицький районний суд Львова закрив кримінальне провадження щодо обвинувачення колишньої очільниці відділу Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького Лариси Спаської. Її підозрювали у службовій недбалості, яка призвела до втрати музейних предметів на мільйони гривень, повідомляють Наші гроші. Львів.

Провадження було відкрито у січні 2017 року. Кримінальну справу закрили через закінчення строків давності. У прокуратурі наголосили, що це не означає, що підозрювана не винна.

«Попри те, що кримінальне провадження закрили через строки давності, це не означає, що обвинувачену визнано невинною. Просто закінчився термін, за яким можна її притягнути до кримінальної відповідальності», – пояснила речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко.

Нагадаємо, справу про зникнення стародруків із львівського музею у 2017 році називали найбільшою музейною крадіжкою в Україні. За твердженням директора львівської картинної галереї Тараса Возняка, зникли понад 400 музейних експонатів, з них 95 кириличних стародруків.

Серед яких один із двох примірників «Апостола» Івана Федоровича, який датується 1574 роком. Тарас Возняк вважав, що крадіжки відбувались роками, а начальниця відділу Лариса Спаська лише гвинтик у налагодженій системі.

Сьогодні директор галереї відмовляється коментувати справу. І каже, що лише від журналістів дізнався, що музей, попри закрите провадження, може подати цивільний позов щодо збитків.

Цей позов музей може подати до тої ж Лариси Спаської. Вона за п’ять років розслідування справи залишилась єдиною підозрюваною.

Обвинувальний акт проти Спаської прокуратура спрямувала до суду 31 серпня 2022 року. На той час, попри розслідування, яке тривало з початку 2017 року, слідству не вдалося встановити нічого. Ні час зникнення книг, ні їхнє місцезнаходження. Жодної зниклої книги не вдалося повернути. І не вдалося довести чиюсь вину.

Вже 3 січня 2023 року остаточно збіг строк давності. Цим скористався захист обвинуваченої та наполягав на закритті кримінального провадження.

До речі, впродовж усього судового процесу Лариса Спаська жодного разу не була фізично присутня на судовому засіданні. У судовому реєстрі є кілька ухвал суду про дозвіл на примусовий привід обвинуваченої. Але жодного разу поліція не могла привести Ларису Спаську. Згодом вона все ж брала участь у засіданнях дистанційно.

«Закриття справи за терміном давності дає музею право у порядку цивільного судочинства звертатись з позовом про відшкодування збитків, які музей отримав внаслідок недбалої роботи обвинуваченої. Але недбалість обвинуваченої все одно треба довести», – розповіла тонкощі судочинства речниця прокуратури.

Вона також сказала, що у позові можна буде використати напрацювання прокуратури в закритому кримінальному провадженні. Проте, які саме напрацювання є у прокуратури, якщо справу довелось закрити, не пояснила.

До речі, у серпні 2021 року суд вже арештував квартиру Лариси Спаської. Тоді у рамках досудового розслідування представник музею подав цивільний позов на понад 5,8 млн грн. Арешт на квартиру наклали «з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Раніше Львівський портал повідомляв, що серед зниклих стародруків галереї мистецтв –«Апостол» та «Євангеліє». Вартість однієї такої книги на ринку близько 300 тисяч доларів. Всього з фондів Львівської галереї мистецтв зникло понад 600 експонатів, серед них близько 100 стародруків.

Орієнтовна вартість зниклих стародруків становить десятки мільйонів доларів.

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