Завершили розслідування втрати стародруків Львівської галереї мистецтв. Деталі

У Львові судитимуть завідуючу відділом Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького. Працівницю звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до втрати цінних стародруків на понад 8,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що службовиця не забезпечила збереження ввірених їй матеріальних цінностей, що призвело до втрати ряду музейних предметів (книжок), які мають велику історичну цінність та є надбанням культурної спадщини.

«Було втрачено, зокрема «Апостол» І. Федоровича, 1574 року видання, «Євангеліє» Святодухівського братства, 1575 року видання, «Ключ розуміння» Ґалятовського Йоаникія, 1665 року видання», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання обвинуваченою своїх службових обов’язків, державі завдано матеріальну шкоду на загальну суму понад 8,5 млн грн.

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Завідуючу відділом Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). До суду вже скерували обвинувальний акт.

Раніше Наші.Гроші.Львів повідомляли, що слідчий суддя Личаківського районного суду Львова наклав арешт на квартиру, яка належить ексзавідуючій відділу Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького.

Поліція розслідує справу ще з 2017 року. Тоді новопризначений директор галереї Тарас Возняк заявив про рекордну крадіжку стародруків із музею – понад 400 музейних предметів, частина з яких була підмінена.

Про підозру зі ч.2 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) тодішній завідуючій відділом Музею мистецтва староукраїнської книги повідомили 29 липня цього року.

Відомо також, що в рамках досудового розслідування представник музею подав цивільний позов до підозрюваної на понад 5,8 млн грн. Арешт на квартиру наклали через цей позов, «з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Детальніше про цю резонансну справу читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

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