Повітряні сили збили штурмовик Су-25

27 січня зенітники Повітряних сил знищили російський штурмовик Су-25 на східному напрямку. Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил.

Зазначається, що штурмовик збили на східному напрямку.

«27 січня на східному напрямку підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика Повітряне командування “Південь” було збито черговий російський штурмовик Су-25», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 січня українські військові збили ворожий штурмовик Су-25 у районі Бахмута, що на Донеччині. Загалом того дня російські окупанти втратили на сході України чотири повітряні судна. Так, лише за пів години підрозділи зенітних ракетних військ ЗСУ збили три ударні вертольоти Ка-52, які ще називають «Алігаторами». Вони виконували завдання в районі села Євгенівка Донецької області.

Вартість одного такого розвідувально-ударного гелікоптера РФ оцінюють орієнтовно у 16 млн доларів. Таким чином за 30 хв під час боїв на сході України рашисти позбулися 48 млн доларів.

Крім того, 24 січня у районі Бахмута українські захисники збили ворожий штурмовик Су-25. Його вартість становить близько 11 млн доларів.

Відтак втрати російської військової авіації за добу сягнули 59 млн доларів.

Зауважимо, 21 січня український Генштаб відзначав, що окупанти стали частіше залучати свою авіацію на фронті.