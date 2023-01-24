Повітряні сили за пів години знищили три російські Ка-52

Уночі 24 січня Повітряні сили ЗСУ знищили три російські вертольоти Ка-52. Про це повідомили у пресслужбі командування.

«За півгодини протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові ліквідували ще близько 690 окупантів, 4 ворожі гелікоптери та 2 літаки за добу.