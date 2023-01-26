Спецтрибунал має судити керівництво Росії та Білорусі, – ПАРЄ

Військово-політичне керівництво Російської Федерації та Республіки Білорусь, причетне до розв’язання війни проти України, слід притягнути до відповідальності у спеціально створеному для цього міжнародному трибуналі. Відповідну резолюцію 26 січня ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи, пише Укрінформ.

Так, ПАРЄ ухвалила резолюцію «Правові аспекти та аспект прав людини в агресії Російської Федерації проти України». Її прийняли одностайно, «за» проголосували 100 депутатів і лише один утримався.

У резолюції ПАРЄ підтверджує, що збройний напад та широкомасштабне вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року є «агресією» відповідно до положень резолюції 3314 Генасамблеї ООН і явно порушує Статут Організації Об’єднаних Націй, як і Статут Ради Європи.

При цьому спроба анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України внаслідок незаконних так званих «референдумів», організованих Росією у вересні 2022 року, «є подальшою ескалацією агресії проти України».

«РФ вважатиметься такою, що продовжує свою агресію, доки суверенітет, територіальна цілісність, єдність і політична незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів не будуть повністю відновлені. Асамблея нагадує, що нинішня агресія є продовженням агресії, розпочатої 20 лютого 2014 року, яка включала вторгнення, окупацію та незаконну анексію Криму Російською Федерацією», – йдеться у резолюції.

ПАРЄ також відзначила, що Білорусь бере участь в агресії РФ проти України, оскільки надала Росії свою територію.

«Її роль і співучасть повинні бути засуджені міжнародним співтовариством, а її лідери повинні бути притягнуті до відповідальності», – заявили депутати ПАРЄ.

Зазначаючи, що неспровоковані акти агресії, вчинені РФ та Білоруссю, є явним порушенням Статуту ООН та не мають жодного правдоподібного юридичного обґрунтування, ПАРЄ заявила, що «ці дії відповідають визначенню злочину агресії, викладеному в статті 8 bis Статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) і згідно зі звичаєвим міжнародним правом».

«російські й білоруські політичні та військові лідери, які планували, готували, ініціювали або здійснювали ці дії, а також ті, хто мав можливість контролювати або керувати політичними чи військовими діями держави, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. Без їхнього рішення щодо розв’язання цієї агресивної війни проти України звірства, що випливають з неї (воєнні злочини, злочини проти людяності та можливий геноцид), а також усі руйнування, смерті і збитки, спричинені війною, у тому числі законними воєнними діями, не відбулися б», – йдеться у резолюції.

Відзначивши, що Міжнародний кримінальний суд наразі не має юрисдикції щодо злочину агресії проти України і що не існує іншого міжнародного кримінального трибуналу, компетентного переслідувати і карати за цей злочин, ПАРЄ повторила свій заклик до держав-членів та держав-спостерігачів Ради Європи створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал.

Як повідомляв Львівський портал, на початку 2023 року Європарламент закликав створити спеціальний міжнародний трибунал, у межах якого мають судити не лише персонально російського диктатора Владіміра Путіна та військове керівництво РФ, а й самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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