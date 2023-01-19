Європарламент закликав негайно створити спецтрибунал для Путіна і Лукашенка

Європарламент у четвер проголосував за резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України, пише Європейська правда.

За резолюцію проголосували 472 парламентарі, проти 19, ще 33 утрималися.

Європарламент вважає, що створення спеціального трибуналу заповнить велику прогалину в поточній інституційній структурі міжнародного кримінального правосуддя та має ґрунтуватися на стандартах і принципах, які застосовуються до Міжнародного кримінального суду.

Депутати підкреслили у резолюції, що спеціальний трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише президента РФ Владіміра Путіна, а й самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і керівництво Білорусі.

«Європарламент вважає, що спеціальний міжнародний трибунал повинен мати юрисдикцію для переслідування не лише Владіміра Путіна та політичного і військового керівництва Російської Федерації, але й Александра Лукашенка та політичного і військового керівництва Білорусі як ​​держави-співучасниці, з території якої і за матеріально-технічної підтримки якої Російська Федерація веде свою агресивну війну проти України», – сказано у документі.

Євродепутати наголосили, що підготовча робота ЄС щодо спеціального трибуналу “має розпочатися без зволікання” і зосередитись на створенні механізмів для спеціального трибуналу у співпраці з Україною та підтримати українські й міжнародні органи влади у забезпеченні доказів, які будуть використані в майбутньому спеціальному трибуналі.

Євродепутати закликали інституції ЄС, зокрема Єврокомісію та Європейську службу зовнішньої дії, надати тим часом підтримку для створення тимчасової прокуратури. Вони вважають, що створення цієї служби було б дуже важливим практичним кроком у розслідуванні та переслідування майбутнім спецтрибуналом злочину агресії проти України.

Окремий пункт резолюції присвячений використанню суверенних активів російської держави для відшкодування порушення Росією міжнародного права в Україні.

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