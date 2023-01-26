Росія пересунула склади на 80-120 км від лінії фронту, потрібні ракети більшої дальності, – розвідка

Збройним Силам потрібні ракети більшої дальності, щоб уражати ворожі склади з боєприпасами до того, як Росія перекине підкріплення. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю CNN.

За його словами, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території Російської Федерації, зокрема через Кримський півострів у південні області.

При цьому склади з боєприпасами і військовою технікою Росія посунула на 80-120 км від лінії фронту. Тому щоб дотягнутися до них й завдавати ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності. Вона також необхідна, щоб почати контрнаступ до того, як Москва перекине підкріплення.

«Щоб підготувати контрнаступ або наступальну операцію, необхідно знищити безліч об’єктів не тільки на лінії фронту, а й глибоко в тилу, за 100-150 км», – пояснив Вадим Скібіцький.

Крім того, він зауважив, що для ефективного ураження потрібно бити по російських військових цілях не лише в окупованому Криму, а й на території РФ.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці казали, що під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ призвали 300 тисяч осіб, під час другої – ще до 500 тисяч. Загалом же російську армію хочуть збільшити до 2 мільйонів осіб.

В ГУР вважають, що на підготовку новомобілізованих росіян військове керівництво РФ виділить близько двох місяців, а кинути в наступ на Україну їх збираються навесні та влітку.

Україна зі свого боку збирається дати відсіч ворогу, готує резерви та власний наступ. Найзапекліші бої, як прогнозує Кирило Буданов, будуть у березні.

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