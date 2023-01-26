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На Запорізькому напрямку окупанти посилюються надувними танками

Наталя Дуляба

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Російські війська створюють видимість посилення своїх позицій на Запорізькому напрямку, розставляючи надувні танки. Про це Львівському порталу повідомили у Генштабі ЗСУ.

Генштаб опублікував фото, зроблені з повітря на Запорізькому напрямку, на яких видно муляжі танків. Як пояснюють військові, йдеться про надувний гумовий виріб у вигляді танка.

«У той час, коли наші партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність “танкових підрозділів” на Запорізькому напрямку. Але, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для гумових виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада росармії», – відзначають у Генштабі.

Нагадаємо, ворог вже відзначався встановленням дерев’яних муляжів танків. Це робили влітку 2022 року у прикордонних з Україною районах Білорусі.

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