Повітряні сили знищили російський літак та безпілотник

На східному напрямку українські зенітники ліквідували російський штурмовик Су-25 та безпілотник оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

«25 січня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10″», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 січня українські військові збили ворожий штурмовик Су-25 у районі Бахмута, що на Донеччині.

Загалом за минули добу російські окупанти втратили на сході України чотири повітряні судна. Так, лише за пів години підрозділи зенітних ракетних військ ЗСУ збили три ударні вертольоти Ка-52, які ще називають «Алігаторами». Вони виконували завдання в районі села Євгенівка Донецької області.

Вартість одного такого розвідувально-ударного гелікоптера РФ оцінюють орієнтовно у 16 млн доларів. Таким чином за 30 хв під час боїв на сході України рашисти позбулися 48 млн доларів.

Крім того, 24 січня у районі Бахмута українські захисники збили ворожий штурмовик Су-25. Його вартість становить близько 11 млн доларів.

Відтак втрати російської військової авіації за добу сягнули 59 млн доларів.

Зауважимо, 21 січня український Генштаб відзначав, що окупанти стали частіше залучати свою авіацію на фронті.

Нагадаємо, загалом у війні проти України РФ позбулася 290 своїх літаків, 281 вертольота і понад 1900 дронів. Детальніше про втрати ворога читайте за цим посиланням.